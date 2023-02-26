Сергей Логгинов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
24.09.1847
Отец: Логгин Антонов
Мать: Агрипина Ефремова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
Рождение ребёнка
28.06.1871
Сын: Никанор Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1874
Сын: Максим Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1876
Сын: Анисим Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1878
Дочь: Ксения Сергеева
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1880
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
Рождение ребёнка
20.02.1882
Сын: Тимофей Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1885
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
Рождение ребёнка
13.12.1886
Сын: Даниил Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Мавра Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Герасимова
Смерть
Неизвестно