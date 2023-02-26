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Сергей Логгинов

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1847

Отец: Логгин Антонов

Мать: Агрипина Ефремова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Никанор Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Максим Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1876

Сын: Анисим Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1878

Дочь: Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1880

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Тимофей Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1885

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1886

Сын: Даниил Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Мавра Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Герасимова

Смерть
Неизвестно
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