Мавра Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Герасим Александров
Мать: София Андреева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
Рождение ребёнка
28.06.1871
Сын: Никанор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1874
Сын: Максим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1876
Сын: Анисим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1878
Дочь: Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1880
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
Рождение ребёнка
20.02.1882
Сын: Тимофей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1885
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
Рождение ребёнка
13.12.1886
Сын: Даниил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Логгинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Логгинов
Смерть
Неизвестно