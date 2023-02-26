Мавра Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Герасимова

Мавра Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Герасим Александров

Мать: София Андреева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Никанор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1874

Сын: Максим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1876

Сын: Анисим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1878

Дочь: Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1880

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1885

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1886

Сын: Даниил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Логгинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Логгинов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close