София Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти01.07.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Александров
Рождение ребёнка
01.07.1830
Сын: Пётр Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Александров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833
Сын: Георгий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Александров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1836
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Александров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1845
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Наталия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Александров
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Мавра Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Александров