София Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.07.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Александров

Рождение ребёнка
01.07.1830

Сын: Пётр Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Александров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833

Сын: Георгий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Александров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1836

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Александров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1845
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Наталия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Александров

Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Мавра Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Александров

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