Наталия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Герасим Александров
Мать: София Андреева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Павел Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Харитон Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
Рождение ребёнка
02.02.1872
Дочь: Анна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1873
Дочь: Марина Килриллова
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1874
Сын: Иван Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1876
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1877
Сын: Фёдор мл
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Михаил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1883
Дочь: Анна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1885
Дочь: Ульяния Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1886
Сын: Пётр Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1886
Дочь: Елизавета Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1892
Дочь: Елена Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Прохоров
Смерть
Неизвестно