Павел Кириллов
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кирилл Прохоров
Мать: Наталия Герасимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1886
Жена: Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1887
Сын: Максим Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1890
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1893
Сын: Тимофей Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1894
Сын: Иоанн Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Павлова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1903
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно