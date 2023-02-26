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Павел Кириллов

Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1855 г.р.

Мать

До 1855 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кирилл Прохоров

Мать: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Максим Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Павлова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1903

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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