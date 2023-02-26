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Феодосия Иванова

Место рождения

д.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Павел Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Максим Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Семён Павлов

Отец ребёнка: Павел Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1903

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Кириллов

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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