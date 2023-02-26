Феодосия Иванова
Место рожденияд.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
д.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1886
Муж: Павел Кириллов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1887
Сын: Максим Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1890
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1893
Сын: Тимофей Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1894
Сын: Иоанн Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
Рождение ребёнка
01.02.1900
Сын: Семён Павлов
Отец ребёнка: Павел Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1903
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Кириллов
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно