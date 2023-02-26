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Кирилл Прохоров

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Павел Кириллов

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Харитон Кириллов

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

Рождение ребёнка
02.02.1872

Дочь: Анна Кириллова

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1873

Дочь: Марина Килриллова

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1874

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1876

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1877

Сын: Фёдор мл

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Михаил Кириллов

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1883

Дочь: Анна Кириллова

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1885

Дочь: Ульяния Кириллова

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Пётр Кириллов

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1886

Дочь: Елизавета Кириллова

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1892

Дочь: Елена Кириллова

Мать ребёнка: Наталия Герасимова

Смерть
Неизвестно
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