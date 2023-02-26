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Герасим Александров

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.12.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Александр

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: София Андреева

Рождение ребёнка
01.07.1830

Сын: Пётр Герасимов

Мать ребёнка: София Андреева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833

Сын: Георгий Герасимов

Мать ребёнка: София Андреева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1836

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: София Андреева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845

Жена: Евдокия (Акилина) Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1846

Сын: Карп Герасимов

Мать ребёнка: Евдокия (Акилина) Анисимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1849

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия (Акилина) Анисимова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1852

Дочь: Акилина Герасимова

Мать ребёнка: Евдокия (Акилина) Анисимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Наталия Герасимова

Мать ребёнка: София Андреева

Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Мавра Герасимова

Мать ребёнка: София Андреева

Смерть
22.12.1875
д.Борисинки Поречского уезда Смоленской губ.
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