Герасим Александров
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти22.12.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Александр
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: София Андреева
Рождение ребёнка
01.07.1830
Сын: Пётр Герасимов
Мать ребёнка: София Андреева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833
Сын: Георгий Герасимов
Мать ребёнка: София Андреева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1836
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: София Андреева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1846
Сын: Карп Герасимов
Мать ребёнка: Евдокия (Акилина) Анисимова
Рождение ребёнка
13.01.1849
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия (Акилина) Анисимова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1852
Дочь: Акилина Герасимова
Мать ребёнка: Евдокия (Акилина) Анисимова
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Наталия Герасимова
Мать ребёнка: София Андреева
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Мавра Герасимова
Мать ребёнка: София Андреева
Смерть
22.12.1875
д.Борисинки Поречского уезда Смоленской губ.