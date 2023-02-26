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Никанор Сергеев

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1871

Отец: Сергей Логгинов

Мать: Мавра Герасимова

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Мария Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Дмитрий Никаноров

Мать ребёнка: Мария Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Андрей Никаноров

Мать ребёнка: Мария Данилова

Рождение ребёнка
27.02.1895

Сын: Герасим Никаноров

Мать ребёнка: Мария Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Никанорова

Мать ребёнка: Мария Данилова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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