Никанор Сергеев
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1871
Отец: Сергей Логгинов
Мать: Мавра Герасимова
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1890
Жена: Мария Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1891
Сын: Дмитрий Никаноров
Мать ребёнка: Мария Данилова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Андрей Никаноров
Мать ребёнка: Мария Данилова
Рождение ребёнка
27.02.1895
Сын: Герасим Никаноров
Мать ребёнка: Мария Данилова
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Мария Никанорова
Мать ребёнка: Мария Данилова
Смерть
Неизвестно