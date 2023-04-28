Дария Сергеева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сергей Логгинов
Мать: Мавра Герасимова
Бракосочетание
25.05.1887
Муж: Филипп Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соломония Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
23.02.1890
Сын: Тарасий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Митрофан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно