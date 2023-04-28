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Дария Сергеева

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сергей Логгинов

Мать: Мавра Герасимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соломония Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Тарасий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1899

Сын: Яков Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Митрофан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
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