Абраменков Яков (Авраамов)
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.10.1860
Дата смерти10.02.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860
Отец: Аврамий (Евплов)
Мать: Александра (Алексеева)
Рождение ребёнка
21.04.1879
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.12.1883
Сын: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
18.12.1886
Сын: Стефан Яковлев
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1893
рядовой
Смерть
10.02.1897
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков