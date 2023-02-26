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Абраменков Яков (Авраамов)

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.10.1860

Дата смерти

10.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860

Отец: Аврамий (Евплов)

Мать: Александра (Алексеева)

Рождение ребёнка
21.04.1879

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
18.12.1886

Сын: Стефан Яковлев

Мать ребёнка: ?

Военная служба
1893
рядовой
Смерть
10.02.1897
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков

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