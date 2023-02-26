Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883

Отец: Абраменков Яков (Авраамов)

Мать: ?

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1903

Жена: Абраменкова Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Абрамов (абраменков) Михаил Петров

Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1906

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1914

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
ефрейтор лейб-гвардии Лейб-гвардии Преображенский полк
Смерть
Неизвестно
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