Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883
Отец: Абраменков Яков (Авраамов)
Мать: ?
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Абрамов (абраменков) Михаил Петров
Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1906
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1910
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1914
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Абраменкова Дария Иванова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
ефрейтор лейб-гвардии Лейб-гвардии Преображенский полк
Смерть
Неизвестно