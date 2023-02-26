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(Абрамова (Абраменкова)) Александра Петрова

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.04.1914

Дата смерти

10.07.1814

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Смерть
10.07.1814
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кровавого поноса
Рождение
21.04.1914

Отец: Абрамов (абраменков) Пётр Яковлев

Мать: Абраменкова Дария Иванова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.