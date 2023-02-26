(Абрамова (Абраменкова)) Александра Петрова
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.04.1914
Дата смерти10.07.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.07.1814
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кровавого поноса
Рождение
21.04.1914
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.