Абраменкова (Алексеенко) Дария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменкова (Алексеенко) Дария Иванова

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881

Отец: Алексеенко Иван Андреев

Мать: Ефросиния Ефимова

Бракосочетание
29.01.1903

Муж: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Абрамов (Абраменков) Михаил Петров

Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
16.05.1906

Дочь: (Абраменкова) Елена Петрова

Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: (Абраменкова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: (Абраменкова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
21.04.1914

Дочь: (Абрамова (Абраменкова)) Александра Петрова

Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев

Смерть
Неизвестно

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