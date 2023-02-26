Абраменкова (Алексеенко) Дария Иванова
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881
Отец: Алексеенко Иван Андреев
Мать: Ефросиния Ефимова
Бракосочетание
29.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Абрамов (Абраменков) Михаил Петров
Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
16.05.1906
Дочь: (Абраменкова) Елена Петрова
Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
03.02.1910
Дочь: (Абраменкова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: (Абраменкова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
21.04.1914
Дочь: (Абрамова (Абраменкова)) Александра Петрова
Отец ребёнка: Абрамов (Абраменков) Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно