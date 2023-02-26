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Марфа Сергеева

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1871

Отец: Сергей Матвеев

Мать: Анна Петрова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1891

Муж: Терентий Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Александра Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Васса Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
30.09.1895

Дочь: Пелагея Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Василий Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
13.08.1899

Дочь: Наталия Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: Пелагея Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
19.04.1903

Дочь: Ирина Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
21.02.1907

Дочь: Антонина Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Рождение ребёнка
21.02.1907

Дочь: Евдокия Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Исидоров

Смерть
Неизвестно

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