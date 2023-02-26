Марфа Сергеева
Место рождения
Дата рождения25.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1871
Отец: Сергей Матвеев
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
28.01.1891
Муж: Терентий Исидоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Александра Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Васса Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
30.09.1895
Дочь: Пелагея Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Василий Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
13.08.1899
Дочь: Наталия Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: Пелагея Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
19.04.1903
Дочь: Ирина Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
21.02.1907
Дочь: Антонина Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Рождение ребёнка
21.02.1907
Дочь: Евдокия Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Исидоров
Смерть
Неизвестно