Терентий Исидоров
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смерти24.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Исидор Трофимов
Мать: Евдокия Ермолаева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1891
Жена: Марфа Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Александра Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Васса Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1895
Дочь: Пелагея Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Василий Терентиев
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1899
Дочь: Наталия Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: Пелагея Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1903
Дочь: Ирина Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1907
Дочь: Антонина Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1907
Дочь: Евдокия Терентиева
Мать ребёнка: Марфа Сергеева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1915
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной