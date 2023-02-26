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Терентий Исидоров

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

24.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Исидор Трофимов

Мать: Евдокия Ермолаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1891

Жена: Марфа Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Александра Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Васса Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1895

Дочь: Пелагея Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Василий Терентиев

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1899

Дочь: Наталия Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1900

Дочь: Пелагея Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1903

Дочь: Ирина Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1907

Дочь: Антонина Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1907

Дочь: Евдокия Терентиева

Мать ребёнка: Марфа Сергеева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.03.1915
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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