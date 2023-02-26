Исидор Трофимов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.02.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1834
Отец: Трофим Фёдоров
Мать: Евдокия Семёнова
Бракосочетание
04.06.1856
Жена: Евдокия Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1858
Сын: Павел Исидоров
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Нил Исидоров
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
Рождение ребёнка
1867
Сын: Терентий Исидоров
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
Смерть
Неизвестно