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Исидор Трофимов

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.02.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1834

Отец: Трофим Фёдоров

Мать: Евдокия Семёнова

Бракосочетание
04.06.1856

Жена: Евдокия Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1858

Сын: Павел Исидоров

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Нил Исидоров

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

Рождение ребёнка
1867

Сын: Терентий Исидоров

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

Смерть
Неизвестно

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