Трофим Фёдоров
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти10.02.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1830
Дочь: Наталия Трофимова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1832
Дочь: Анна (Ерофеева)
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1834
Сын: Исидор Трофимов
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1837
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1840
Дочь: Дария Трофимова
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семёнова
Смерть
10.02.1840
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.