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Трофим Фёдоров

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

10.02.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1830

Дочь: Наталия Трофимова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1832

Дочь: Анна (Ерофеева)

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1834

Сын: Исидор Трофимов

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1837

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1840

Дочь: Дария Трофимова

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семёнова

Смерть
10.02.1840
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
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