Анна (Ерофеева)
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.01.1832
Дата смерти20.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1832
Отец: Трофим Фёдоров
Мать: Евдокия Семёнова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1850
Муж: Климент Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1852
Сын: Игнатий Климентов
Отец ребёнка: Климент Прохоров
Рождение ребёнка
04.09.1854
Дочь: Елизаветак Климентова
Отец ребёнка: Климент Прохоров
Рождение ребёнка
21.12.1856
Сын: Стефан Климентов
Отец ребёнка: Климент Прохоров
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина (Мария) Климентиева
Отец ребёнка: Климент Прохоров
Рождение ребёнка
16.03.1872
Сын: Алексей Климентов
Отец ребёнка: Климент Прохоров
Смерть
20.01.1902
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков