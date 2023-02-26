Анна (Ерофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Ерофеева)

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.01.1832

Дата смерти

20.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1832

Отец: Трофим Фёдоров

Мать: Евдокия Семёнова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1850

Муж: Климент Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1852

Сын: Игнатий Климентов

Отец ребёнка: Климент Прохоров

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: Елизаветак Климентова

Отец ребёнка: Климент Прохоров

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1856

Сын: Стефан Климентов

Отец ребёнка: Климент Прохоров

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина (Мария) Климентиева

Отец ребёнка: Климент Прохоров

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1872

Сын: Алексей Климентов

Отец ребёнка: Климент Прохоров

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.01.1902
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
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