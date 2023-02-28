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Климент Прохоров

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

02.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1847

Жена: Наталия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
29.10.1850

Жена: Анна (Ерофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1852

Сын: Игнатий Климентов

Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1854

Дочь: Елизаветак Климентова

Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1856

Сын: Стефан Климентов

Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина (Мария) Климентиева

Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1872

Сын: Алексей Климентов

Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.05.1903
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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