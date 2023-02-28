Климент Прохоров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти02.05.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847
Жена: Наталия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
29.10.1850
Жена: Анна (Ерофеева)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1852
Сын: Игнатий Климентов
Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)
Рождение ребёнка
04.09.1854
Дочь: Елизаветак Климентова
Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)
Рождение ребёнка
21.12.1856
Сын: Стефан Климентов
Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина (Мария) Климентиева
Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)
Рождение ребёнка
16.03.1872
Сын: Алексей Климентов
Мать ребёнка: Анна (Ерофеева)
Смерть
02.05.1903