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Игнатий Климентов

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.12.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1852

Отец: Климент Прохоров

Мать: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1874

Жена: Наталия Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1877

Сын: Иван Игнатов

Мать ребёнка: Наталия Исаева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Арсений Игнатов

Мать ребёнка: Наталия Исаева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1881

Сын: Даниил Игнатов

Мать ребёнка: Наталия Исаева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Аверкий Игнатов

Мать ребёнка: Наталия Исаева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Наталия Исаева

Бракосочетание
28.04.1902

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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