Игнатий Климентов
Место рождения
Дата рождения24.12.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1852
Отец: Климент Прохоров
Мать: Анна (Ерофеева)
Бракосочетание
20.10.1874
Жена: Наталия Исаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1877
Сын: Иван Игнатов
Мать ребёнка: Наталия Исаева
Рождение ребёнка
05.05.1879
Сын: Арсений Игнатов
Мать ребёнка: Наталия Исаева
Рождение ребёнка
10.12.1881
Сын: Даниил Игнатов
Мать ребёнка: Наталия Исаева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Аверкий Игнатов
Мать ребёнка: Наталия Исаева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Наталия Исаева
Бракосочетание
28.04.1902
Жена: Анна Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно