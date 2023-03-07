Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1890
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Аверкиев)
д.Каменка Кошевической вол. прихода с.Понизовья Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1891
Муж: Михаил (Аверкиев)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: Ульяния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Аверкиев)
Рождение ребёнка
12.11.1894
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Аверкиев)
Бракосочетание
28.04.1902
Муж: Игнатий Климентов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно