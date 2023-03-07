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Анна Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.
1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1890

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Аверкиев)

д.Каменка Кошевической вол. прихода с.Понизовья Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Михаил (Аверкиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Ульяния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Аверкиев)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Аверкиев)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.04.1902

Муж: Игнатий Климентов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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