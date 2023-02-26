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Михаил (Аверкиев)

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1859

Отец: Ануфрий Алексеев

Мать: Екатерина Захарова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
06.05.1890

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Ульяния Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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