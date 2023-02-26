Михаил (Аверкиев)
Место рождения
Дата рождения10.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1859
Отец: Ануфрий Алексеев
Мать: Екатерина Захарова
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
06.05.1890
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
03.11.1891
Жена: Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: Ульяния Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1894
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно