Наталия Исаева
Место рожденияд.Будница Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смерти13.02.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1857
д.Будница Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1874
Муж: Игнатий Климентов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1877
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Климентов
Рождение ребёнка
05.05.1879
Сын: Арсений Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Климентов
Рождение ребёнка
10.12.1881
Сын: Даниил Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Климентов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Аверкий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Климентов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Климентов
Смерть
13.02.1898