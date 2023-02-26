Наталия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Исаева

Место рождения

д.Будница Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

13.02.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Будница Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Игнатий Климентов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1877

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Климентов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Арсений Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Климентов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1881

Сын: Даниил Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Климентов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Аверкий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Климентов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Климентов

Смерть
13.02.1898
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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