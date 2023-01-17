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Марина (Мария) Климентиева

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858

Отец: Климент Прохоров

Мать: Анна (Ерофеева)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1880

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1885

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1887

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1894

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1896

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1897

Сын: Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1901

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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