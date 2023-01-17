Марина (Мария) Климентиева
Место рождения
Дата рождения12.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858
Отец: Климент Прохоров
Мать: Анна (Ерофеева)
Бракосочетание
05.11.1876
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1880
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1885
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
05.12.1887
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1894
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1896
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1897
Сын: Георгий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1901
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно