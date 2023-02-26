Наталия Васильева
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения29.08.1825
Дата смерти16.01.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1825
Отец: Василий Михайлов
Мать: Климова Дария Андреева
д.Артамонинки
Бракосочетание
09.11.1847
Муж: Климент Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
16.01.1850
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище