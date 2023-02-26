Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильева

Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

29.08.1825

Дата смерти

16.01.1850

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1825

Отец: Василий Михайлов

Мать: Климова Дария Андреева

д.Артамонинки
Бракосочетание
09.11.1847

Муж: Климент Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
16.01.1850
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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