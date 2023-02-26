Нил Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нил Исидоров

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

05.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Исидор Трофимов

Мать: Евдокия Ермолаева

Бракосочетание
25.05.1884

Жена: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Анисия Нилова

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
01.02.1886

Дочь: Анна Нилова

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
20.06.1887

Сын: Иван Нилов

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
02.12.1888

Сын: Николай Нилов

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Татьяна Нилова

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Ирина Нилова

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
02.06.1892

Дочь: Мария Нилова

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
15.02.1894

Сын: Фёдор Нилов

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Рождение ребёнка
16.12.1895

Дочь: Анастасия Нилова

Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Смерть
05.12.1908
Причина смерти: от воспаления лёгких
Похороны
Неизвестно

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