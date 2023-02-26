Нил Исидоров
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смерти05.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Исидор Трофимов
Мать: Евдокия Ермолаева
Бракосочетание
25.05.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Анисия Нилова
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
01.02.1886
Дочь: Анна Нилова
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
20.06.1887
Сын: Иван Нилов
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
02.12.1888
Сын: Николай Нилов
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Татьяна Нилова
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Ирина Нилова
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
02.06.1892
Дочь: Мария Нилова
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
15.02.1894
Сын: Фёдор Нилов
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Рождение ребёнка
16.12.1895
Дочь: Анастасия Нилова
Мать ребёнка: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева
Смерть
05.12.1908
Причина смерти: от воспаления лёгких
Похороны
Неизвестно