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Иван Нилов

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887

Отец: Нил Исидоров

Мать: Мишекина (Малашенкова) Ирина Андреева

Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Феодосия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Феодосия Андреева

Смерть
Неизвестно

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