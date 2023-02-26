Иван Нилов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Феодосия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно