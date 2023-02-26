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Феодосия Андреева

Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Андрей

Мать: не указана

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Иван Нилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Нилов

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Нилов

Смерть
Неизвестно

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