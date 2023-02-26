Феодосия Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1906
Муж: Иван Нилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Нилов
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Нилов
Смерть
Неизвестно