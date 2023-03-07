Евдокия Ермолаева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1856
Муж: Исидор Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1858
Сын: Павел Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Трофимов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Нил Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Трофимов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Терентий Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Трофимов
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Устина Фёдорова
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
30.01.1875
Сын: Семён Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1877
Сын: Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1880
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: фёдор Григорьев
Смерть
Неизвестно