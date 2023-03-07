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Евдокия Ермолаева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.
До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1856

Муж: Исидор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1858

Сын: Павел Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Трофимов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Нил Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Трофимов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Терентий Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Трофимов

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Устина Фёдорова

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Рождение ребёнка
30.01.1875

Сын: Семён Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1877

Сын: Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: фёдор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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