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фёдор Григорьев

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Устина Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

Рождение ребёнка
30.01.1875

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
Варшавской крепостной артиллерии канонир
Рождение ребёнка
11.05.1877

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1877
отставной рядовой
Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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