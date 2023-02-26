фёдор Григорьев
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Устина Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
Рождение ребёнка
30.01.1875
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
Варшавской крепостной артиллерии канонир
Рождение ребёнка
11.05.1877
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1877
отставной рядовой
Рождение ребёнка
25.06.1880
Сын: Сергей Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Ермолаева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ермолаева
Смерть
Неизвестно