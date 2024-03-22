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Коренная Феврония Романова

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.06.1855

Дата смерти

28.02.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1855

Отец: Роман Арсениев

Мать: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Коренной Герасим Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1875

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1877

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.02.1877
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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