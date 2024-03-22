Коренная Феврония Романова
Место рождения
Дата рождения17.06.1855
Дата смерти28.02.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1855
Отец: Роман Арсениев
Мать: Мелания Ерофеева
Бракосочетание
11.11.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1875
Дочь: Матрона Герасимова
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1877
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.02.1877