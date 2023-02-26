Коренной Герасим Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренной Герасим Филиппов

Коренной Герасим Филиппов

avatar

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1856

Отец: Коренной Филипп Никитин

Мать: Коренная Матрона Петрова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1873

Жена: Коренная Феврония Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1875

Дочь: Матрона Герасимова

Мать ребёнка: Коренная Феврония Романова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1877

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Коренная Феврония Романова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Коренная Матрона (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1883

Сын: Коренной Стефан Герасимов

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1883
уволенный в запас канонир 1-й батареи 5-й артиллерийской бригады
Рождение ребёнка
21.06.1885

Сын: Коренной Иван Герасимов

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1887

Сын: Коренной Фёдор Герасимов

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1890

Сын: Коренной Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: Параскева Герасимова

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1896

Сын: Коренной Панкратий Герасимов

Мать ребёнка: Матрона Данилова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1901

Сын: Коренной Евсигней Герасимович

Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Данилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close