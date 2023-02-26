Коренной Герасим Филиппов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Коренной Филипп Никитин
Мать: Коренная Матрона Петрова
Дочь: Матрона Герасимова
Мать ребёнка: Коренная Феврония Романова
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Коренная Феврония Романова
Сын: Коренной Стефан Герасимов
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Сын: Коренной Михаил Герасимов
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Дочь: Параскева Герасимова
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Сын: Коренной Панкратий Герасимов
Мать ребёнка: Матрона Данилова
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Сын: Коренной Евсигней Герасимович
Мать ребёнка: Коренная Матрона (Георгиева)
Жена: Матрона Данилова