Коренной Михаил Герасимов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1912
Дочь: (Коренная) Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Коренная Пелагея Артемиева
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: (Коренная) Александра Михайлова
Мать ребёнка: Коренная Пелагея Артемиева
Рождение ребёнка
15.01.1916
Дочь: (Коренная) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Коренная Пелагея Артемиева
Смерть
Неизвестно