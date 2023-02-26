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Коренной Михаил Герасимов

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1890

Отец: Коренной Герасим Филиппов

Мать: Коренная Матрона (Георгиева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренная Пелагея Артемиева

Рождение ребёнка
29.11.1912

Дочь: (Коренная) Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Коренная Пелагея Артемиева

Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: (Коренная) Александра Михайлова

Мать ребёнка: Коренная Пелагея Артемиева

Рождение ребёнка
15.01.1916

Дочь: (Коренная) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Коренная Пелагея Артемиева

Смерть
Неизвестно

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