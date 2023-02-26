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Коренная Матрона (Георгиева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Коренной Герасим Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1883

Сын: Коренной Стефан Герасимов

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Рождение ребёнка
21.06.1885

Сын: Коренной Иван Герасимов

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1887

Сын: Коренной Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Рождение ребёнка
07.11.1890

Сын: Коренной Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: (Коренная) Мария Герасимова

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: (Коренная) Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: (Коренная) Мария Герасимова

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Рождение ребёнка
07.08.1901

Сын: Коренной Евсигней Герасимович

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

Смерть
Неизвестно

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