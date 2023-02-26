Коренная Матрона (Георгиева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1883
Сын: Коренной Стефан Герасимов
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
21.06.1885
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1887
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
07.11.1890
Сын: Коренной Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: (Коренная) Мария Герасимова
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
08.06.1895
Дочь: (Коренная) Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: (Коренная) Мария Герасимова
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Рождение ребёнка
07.08.1901
Сын: Коренной Евсигней Герасимович
Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов
Смерть
Неизвестно