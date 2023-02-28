Коренной Иван Герасимов
Место рождения
Дата рождения21.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1885
Бракосочетание
10.05.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Улита Иванова
Мать ребёнка: Коренная Екатерина Иванова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1912
Мать ребёнка: Коренная Екатерина Иванова
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Смерть
Неизвестно