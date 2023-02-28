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Коренной Иван Герасимов

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Место рождения

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1885

Отец: Коренной Герасим Филиппов

Мать: Коренная Матрона (Георгиева)

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.05.1904

Жена: Коренная Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Улита Иванова

Мать ребёнка: Коренная Екатерина Иванова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1912

Сын: Коренной Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Коренная Екатерина Иванова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Смерть
Неизвестно
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