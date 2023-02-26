Коренной Василий Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренной Василий Иоаннов

Коренной Василий Иоаннов

avatar

Место рождения

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.04.1912

Дата смерти

30.12.1913

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1912

Отец: Коренной Иван Герасимов

Мать: Коренная Екатерина Иванова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.12.1913
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close