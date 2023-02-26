Коренной Василий Иоаннов
Место рожденияд.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.04.1912
Дата смерти30.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1912
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.12.1913
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори