Коренная Екатерина Иванова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1885
Отец: Иван (Назаров)
Мать: Дария Дмитриева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Коренной Иван Герасимов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1912
Отец ребёнка: Коренной Иван Герасимов
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно