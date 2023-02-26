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Коренная Екатерина Иванова

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1885

Отец: Иван (Назаров)

Мать: Дария Дмитриева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.05.1904

Муж: Коренной Иван Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Коренной Иван Герасимов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1912

Сын: Коренной Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Коренной Иван Герасимов

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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