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Дария Дмитриева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1876

Муж: Иван (Назаров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Азаренков Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
10.07.1882

Дочь: Михайлова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
14.11.1885

Дочь: Коренная Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
06.02.1888

Дочь: Волкова Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
25.12.1891

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
01.07.1896

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Рождение ребёнка
24.06.1899

Дочь: Смелова Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Иван (Назаров)

Смерть
Неизвестно

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