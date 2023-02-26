Дария Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1876
Муж: Иван (Назаров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1878
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1879
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
10.07.1882
Дочь: Михайлова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
14.11.1885
Дочь: Коренная Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
06.02.1888
Дочь: Волкова Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
25.12.1891
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
01.07.1896
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Рождение ребёнка
24.06.1899
Дочь: Смелова Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Иван (Назаров)
Смерть
Неизвестно