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Евгения Иванова

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1891

Отец: Иван (Назаров)

Мать: Дария Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Бракосочетание
31.10.1911

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1912

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1914

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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