Евгения Иванова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1891
Отец: Иван (Назаров)
Мать: Дария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Бракосочетание
31.10.1911
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1912
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
30.03.1914
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно