Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения24.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1891
Отец: Яков Васильев
Мать: Ксения Яковлева
Бракосочетание
31.10.1911
Жена: Евгения Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1912
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Евгения Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1914
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Евгения Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Евгения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно