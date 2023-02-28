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Иван Яковлев

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1891

Отец: Яков Васильев

Мать: Ксения Яковлева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1911

Жена: Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1912

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Евгения Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1914

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Евгения Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Евгения Иванова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Иванова

Смерть
Неизвестно
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