Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1883
Муж: Яков Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Семён Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1891
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1894
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
17.08.1896
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
13.07.1899
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
10.09.1903
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
18.04.1906
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Васильев
Смерть
Неизвестно