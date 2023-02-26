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Ксения Яковлева

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Яков

Мать: ?

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Яков Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Семён Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1891

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1894

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1896

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1903

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Васильев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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