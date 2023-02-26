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Волкова Агафия Иванова

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888

Отец: Иван (Назаров)

Мать: Дария Дмитриева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1906

Муж: Евдоким Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1907

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Волков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1909

Сын: Волков Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Волков Павел ст.

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Волков Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1915

Сын: Волков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Дмитрий Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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