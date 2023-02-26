Волкова Агафия Иванова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888
Отец: Иван (Назаров)
Мать: Дария Дмитриева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.05.1906
Муж: Евдоким Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1907
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Волков Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
14.06.1909
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
13.01.1912
Сын: Волков Павел ст.
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
12.01.1914
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов
Рождение ребёнка
06.06.1915
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно