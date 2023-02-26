Коренной Стефан Герасимов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.10.1883
Дата смерти10.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1883
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.01.1885
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище