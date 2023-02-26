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Коренной Стефан Герасимов

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.10.1883

Дата смерти

10.01.1885

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1883

Отец: Коренной Герасим Филиппов

Мать: Коренная Матрона (Георгиева)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.01.1885
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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