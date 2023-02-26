Коренная Пелагея Артемиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1912
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Коренной Михаил Герасимов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Коренной Михаил Герасимов
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1916
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Коренной Михаил Герасимов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно