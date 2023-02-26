Коренная Пелагея Артемиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренная Пелагея Артемиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
29.11.1912

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Коренной Михаил Герасимов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Коренной Михаил Герасимов

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1916

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Коренной Михаил Герасимов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренной Михаил Герасимов

Смерть
Неизвестно
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