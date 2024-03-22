Михаил Артемиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Артемиев

Место рождения

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: ?

Мать: ?

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1910

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Мелания Варфоломеева

д.Починок Семеновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Мелания Варфоломеева

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Варфоломеева

Смерть
Неизвестно
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