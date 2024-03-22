Михаил Артемиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Рождение ребёнка
09.11.1910
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Мелания Варфоломеева
д.Починок Семеновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Мелания Варфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Варфоломеева
Смерть
Неизвестно