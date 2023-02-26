Мелания Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1910
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Артемиев
д.Починок Семеновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Артемиев
Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Артемиев
Смерть
Неизвестно