Мелания Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Варфоломеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1910

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Артемиев

д.Починок Семеновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Артемиев

Верхний Починок, Свистовичская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Артемиев

Смерть
Неизвестно
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