Матрона Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1896

Сын: Коренной Панкратий Герасимов

Отец ребёнка: Коренной Герасим Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренной Герасим Филиппов

Смерть
Неизвестно
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