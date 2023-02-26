Лобовкина Ульяния Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти26.12.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1872
Дочь: Домника Сергееева
Отец ребёнка: Лобовкин Сергей Никитин
Рождение ребёнка
09.06.1873
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Лобовкин Сергей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1873
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Починковском кладбище