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Лобовкина Ульяния Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

26.12.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: Домника Сергееева

Отец ребёнка: Лобовкин Сергей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1873

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Лобовкин Сергей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобовкин Сергей Никитин

Смерть
26.12.1873
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Починковском кладбище
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