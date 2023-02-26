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Анна Иванова

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1820

Муж: Кодрат Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.09.1824

Сын: Федоренков Никита Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1830

Дочь: Мария (Марина) Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1832

Дочь: Александра Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1836

Дочь: Екатерина ст

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1838

Сын: Василий Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1839

Дочь: Анисия Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1842

Дочь: Екатерина Кодратова

Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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