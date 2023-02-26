Анна Иванова
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1820
Муж: Кодрат Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.09.1824
Сын: Федоренков Никита Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Рождение ребёнка
12.07.1830
Дочь: Мария (Марина) Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Рождение ребёнка
16.05.1832
Дочь: Александра Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Рождение ребёнка
26.11.1836
Дочь: Екатерина ст
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Рождение ребёнка
11.04.1838
Сын: Василий Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Рождение ребёнка
24.12.1839
Дочь: Анисия Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Рождение ребёнка
20.11.1842
Дочь: Екатерина Кодратова
Отец ребёнка: Кодрат Фёдоров
Смерть
Неизвестно